SAIC Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń SAIC waha się od $40,768 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $651,379 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy SAIC. Ostatnia aktualizacja: 8/7/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier sieci

Inżynier systemów

Inżynier DevOps

Specjalista IT
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Architekt rozwiązań
Median $220K

Architekt chmury

Naukowiec danych
Median $125K
Analityk cyberbezpieczeństwa
Median $177K
Asystent administracyjny
$131K
Inżynier lotnictwa
$84.6K
Operacje biznesowe
$142K
Analityk biznesowy
$75.3K
Analityk danych
$40.8K
Inżynier elektryk
$230K
Inżynier sprzętu
$161K
Zasoby ludzkie
$147K
Konsultant zarządzania
$121K
Inżynier mechanik
$104K
Projektant produktu
$651K
Menedżer produktu
$191K
Kierownik programu
$166K
Kierownik projektu
$169K
Sprzedaż
$124K
Inżynier sprzedaży
$136K
Kierownik programu technicznego
$177K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w SAIC to Projektant produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $651,379. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w SAIC wynosi $135,675.

