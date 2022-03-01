Katalog firm
Recharge
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Recharge Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Recharge waha się od $48,179 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $103,565 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Recharge. Ostatnia aktualizacja: 8/7/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $86.4K
Naukowiec danych
$48.2K
Marketing
$73.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
Projektant produktu
$76.2K
Menedżer produktu
$95.1K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$104K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Recharge to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $103,565. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Recharge wynosi $81,331.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Recharge

Powiązane firmy

  • TextNow
  • OPPO
  • Zipcar
  • Hiya
  • SmartThings
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby