Raisin Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Raisin waha się od $60,022 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $109,209 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Raisin. Ostatnia aktualizacja: 8/8/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $92.3K
Menedżer produktu
Median $77.1K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$60K

Kierownik inżynierii oprogramowania
$109K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Raisin to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $109,209. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Raisin wynosi $84,664.

