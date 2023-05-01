Katalog firm
Mindbox Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Mindbox waha się od $13,162 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $67,781 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu.

Księgowy
$22.6K
Projektant produktu
$38.2K
Kierownik projektu
$54.9K

Inżynier oprogramowania
$13.2K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$67.8K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Mindbox to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $67,781. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Mindbox wynosi $38,247.

