Metropolis Technologies Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Metropolis Technologies waha się od $74,625 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk finansowy na dolnym końcu do $295,000 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Metropolis Technologies. Ostatnia aktualizacja: 8/7/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $295K
Analityk finansowy
$74.6K
Menedżer produktu
$199K

Kierownik inżynierii oprogramowania
$86.4K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Metropolis Technologies to Inżynier oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $295,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Metropolis Technologies wynosi $142,525.

