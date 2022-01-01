Katalog firm
Kroger
Kroger Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Kroger waha się od $33,446 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $211,050 dla Operacje marketingowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Kroger. Ostatnia aktualizacja: 8/7/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier danych

Menedżer produktu
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Projektant produktu
Median $135K

Projektant UX

Specjalista IT
Median $99.5K
Naukowiec danych
Median $118K
Kierownik projektu
Median $170K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $186K
Księgowy
$80.6K

Księgowy techniczny

Asystent administracyjny
$50.7K
Kierownik operacji biznesowych
$126K
Analityk biznesowy
$33.4K
Obsługa klienta
$78.6K
Sukces klienta
$75.4K
Analityk danych
$60.3K
Analityk finansowy
$95.5K
Konsultant zarządzania
$191K
Marketing
$94.3K
Operacje marketingowe
$211K
Kierownik programu
$169K
Rekruter
$74.9K
Sprzedaż
$86.7K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$69.7K
Badacz UX
$191K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Kroger to Operacje marketingowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $211,050. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Kroger wynosi $112,381.

