Eightfold Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Eightfold waha się od $46,072 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $521,380 dla Zasoby ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Eightfold. Ostatnia aktualizacja: 8/8/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier zapewnienia jakości (QA)

Menedżer produktu
Median $51.1K
Zasoby ludzkie
$521K

Projektant produktu
$173K
Kierownik projektu
$204K
Rekruter
$81.5K
Sprzedaż
$119K
Inżynier sprzedaży
$173K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$390K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
Options

W firmie Eightfold, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

