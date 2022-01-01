Katalog firm
Credit Karma
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Credit Karma Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Credit Karma waha się od $99,500 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Operacje biznesowe na dolnym końcu do $727,714 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Credit Karma. Ostatnia aktualizacja: 8/8/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier danych

Menedżer produktu
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $489K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketing
Median $273K
Naukowiec danych
Median $280K
Projektant produktu
Median $447K
Analityk biznesowy
Median $200K
Kierownik programu technicznego
Median $285K
Rozwój biznesu
Median $224K
Operacje biznesowe
$99.5K
Kierownik nauki o danych
$334K
Kierownik projektowania produktu
$561K
Kierownik programu
$154K
Rekruter
$117K
Sprzedaż
$408K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$219K
Architekt rozwiązań
$362K

Architekt danych

Cloud Security Architect

Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Credit Karma, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

The highest paying role reported at Credit Karma is Menedżer produktu at the Director level with a yearly total compensation of $727,714. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Credit Karma is $321,045.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Credit Karma

Powiązane firmy

  • Remitly
  • Two Sigma
  • Gemini
  • BitMEX
  • Okcoin
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby