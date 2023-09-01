Katalog firm
Coda Payments
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Coda Payments Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Coda Payments waha się od $32,973 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $59,974 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Coda Payments. Ostatnia aktualizacja: 8/8/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $60K
Naukowiec danych
$33K
Menedżer produktu
$38.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Coda Payments to Inżynier oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $59,974. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Coda Payments wynosi $38,794.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Coda Payments

Powiązane firmy

  • PayPal
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Snap
  • Dropbox
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby