Katalog firm
ClipDrop
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę
Główne spostrzeżenia
  • Współtwórz coś unikalnego o ClipDrop, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    ClipDrop is an AI-powered visual editing tool that allows users to remove backgrounds, clean up pictures, upscale images, and more. It is available on iOS, Android, Web & API.

    clipdrop.co
    Strona internetowa
    2020
    Rok założenia
    5
    Liczba pracowników
    $0-$1M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

    Otrzymuj zweryfikowane wynagrodzenia w swojej skrzynce odbiorczej

    Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.

    Polecane oferty pracy

      Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla ClipDrop

    Powiązane firmy

    • Intuit
    • Spotify
    • Facebook
    • Dropbox
    • Tesla
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby