ChargePoint
ChargePoint Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń ChargePoint waha się od $55,088 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik nauki o danych na dolnym końcu do $266,325 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy ChargePoint. Ostatnia aktualizacja: 8/8/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $190K
Menedżer produktu
Median $130K
Inżynier sprzętu
Median $160K

Kierownik nauki o danych
$55.1K
Naukowiec danych
$59K
Inżynier elektryk
$209K
Analityk finansowy
$224K
Zasoby ludzkie
$113K
Specjalista IT
$104K
Inżynier mechanik
$158K
Kierownik programu
$234K
Sprzedaż
$206K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$244K
Kierownik programu technicznego
$266K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie ChargePoint, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w ChargePoint to Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $266,325. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w ChargePoint wynosi $175,000.

Inne zasoby