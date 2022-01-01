Katalog firm
Belden
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Belden Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Belden waha się od $35,474 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk finansowy na dolnym końcu do $236,175 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Belden. Ostatnia aktualizacja: 8/7/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Księgowy
$148K
Analityk finansowy
$35.5K
Specjalista IT
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Inżynier oprogramowania
$137K
Architekt rozwiązań
$236K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Belden to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $236,175. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Belden wynosi $137,310.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Belden

Powiązane firmy

  • Honeywell
  • Keysight
  • ICF
  • Wolfspeed
  • Tektronix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby