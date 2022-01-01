Katalog firm
Applied Intuition
Applied Intuition Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Applied Intuition waha się od $100,500 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Badacz UX na dolnym końcu do $483,570 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Applied Intuition. Ostatnia aktualizacja: 8/7/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Inżynier oprogramowania full-stack

Rekruter
Median $140K
Rozwój biznesu
$218K

Zasoby ludzkie
$422K
Inżynier mechanik
$136K
Projektant produktu
$484K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$143K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$201K
Kierownik programu technicznego
$201K
Badacz UX
$101K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
Options

W firmie Applied Intuition, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (25.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
Options

W firmie Applied Intuition, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Kõrgeima palgaga roll Applied Intuition on Projektant produktu at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $483,570. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Applied Intuition mediaan aastane kogukompensatsioon on $200,940.

Inne zasoby