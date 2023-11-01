Katalog firm
Advertima
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę
Główne spostrzeżenia
  • Współtwórz coś unikalnego o Advertima, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    Advertima is a company that provides computer vision and AI technologies to digitize in-store shoppers and convert physical grocery stores into a revenue-generating retail media channel.

    http://advertima.com
    Strona internetowa
    2021
    Rok założenia
    45
    Liczba pracowników
    $1M-$10M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

    Otrzymuj zweryfikowane wynagrodzenia w swojej skrzynce odbiorczej

    Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.

    Polecane oferty pracy

      Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Advertima

    Powiązane firmy

    • PayPal
    • Apple
    • Dropbox
    • Amazon
    • Flipkart
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby