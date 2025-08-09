Finansanalytiker Lønn i Colombia

Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Finansanalytiker i Colombia er COP 87,733,707.

Hva er lønnen for en Finansanalytiker i Colombia?

Hva er minimumslønnen for en Finansanalytiker i Colombia?

Selv om det ikke er en minimumslønn for en Finansanalytiker i Colombia, er den gjennomsnittlige totale kompensasjonen COP 87,733,707.