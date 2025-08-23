Elektroingeniør Lønn i United Arab Emirates

Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Elektroingeniør i United Arab Emirates er AED 276,002.

Hva er lønnen for en Elektroingeniør i United Arab Emirates?

Hva er minimumslønnen for en Elektroingeniør i United Arab Emirates?

Selv om det ikke er en minimumslønn for en Elektroingeniør i United Arab Emirates, er den gjennomsnittlige totale kompensasjonen AED 276,002.