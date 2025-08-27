Dataforsker Lønn i Esch-Sur-Alzette, Luxembourg

Hva er lønnen til en Dataforsker i Esch-Sur-Alzette, Luxembourg? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i Esch-Sur-Alzette, Luxembourg er €69,614.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Esch-Sur-Alzette, Luxembourg? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Esch-Sur-Alzette, Luxembourg, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen €69,614.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Esch-Sur-Alzette, Luxembourg? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Esch-Sur-Alzette, Luxembourg er Grab med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på €124,078.