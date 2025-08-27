Dataforsker Lønn i Erlangen, Germany

Hva er lønnen til en Dataforsker i Erlangen, Germany? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i Erlangen, Germany er €71,010.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Erlangen, Germany? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Erlangen, Germany, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen €71,010.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Erlangen, Germany? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Erlangen, Germany er Grab med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på €124,078.