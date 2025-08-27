Dataforsker Lønn i Ekaterinburg, Russia

Hva er lønnen til en Dataforsker i Ekaterinburg, Russia? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i Ekaterinburg, Russia er RUB 1,415,506.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Ekaterinburg, Russia? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Ekaterinburg, Russia, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen RUB 1,415,506.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Ekaterinburg, Russia? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Ekaterinburg, Russia er Grab med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på RUB 11,392,172.