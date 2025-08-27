Dataforsker Lønn i Edison, NJ

Hva er lønnen til en Dataforsker i Edison, NJ? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i Edison, NJ er $90,000.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Edison, NJ? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Edison, NJ, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen $90,000.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Edison, NJ? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Edison, NJ er Facebook med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på $375,000.