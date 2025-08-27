Dataforsker Lønn i Dortmund, Germany

Hva er lønnen til en Dataforsker i Dortmund, Germany? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i Dortmund, Germany er €91,335.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Dortmund, Germany? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Dortmund, Germany, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen €91,335.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Dortmund, Germany? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Dortmund, Germany er Grab med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på €124,078.