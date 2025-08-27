Dataforsker Lønn i Coventry, United Kingdom

Hva er lønnen til en Dataforsker i Coventry, United Kingdom? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i Coventry, United Kingdom er £55,507.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Coventry, United Kingdom? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Coventry, United Kingdom, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen £55,507.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Coventry, United Kingdom? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Coventry, United Kingdom er Grab med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på £104,738.