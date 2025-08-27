Dataforsker Lønn i College Park, MD

Hva er lønnen til en Dataforsker i College Park, MD? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i College Park, MD er $52,000.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i College Park, MD? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i College Park, MD, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen $52,000.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i College Park, MD? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i College Park, MD er Amazon med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på $274,000.