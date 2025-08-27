Dataforsker Lønn i Chantilly, VA

Hva er lønnen til en Dataforsker i Chantilly, VA? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i Chantilly, VA er $140,000.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Chantilly, VA? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Chantilly, VA, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen $140,000.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Chantilly, VA? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Chantilly, VA er Amazon med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på $274,000.