Dataforsker Lønn i Chandigarh, India

Hva er lønnen til en Dataforsker i Chandigarh, India? Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Dataforsker i Chandigarh, India er ₹1,717,581.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Chandigarh, India? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Chandigarh, India, er den gjennomsnittlige totalkompensasjonen ₹1,717,581.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Chandigarh, India? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Chandigarh, India er Grab med en gjennomsnittlig totalkompensasjon på ₹11,905,101.