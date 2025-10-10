Dataforsker Lønn i Brighton, United Kingdom

Hva er lønnen til en Dataforsker i Brighton, United Kingdom? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Brighton, United Kingdom er £57,836.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Brighton, United Kingdom? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Brighton, United Kingdom, er gjennomsnittlig total kompensasjon £57,836.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Brighton, United Kingdom? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Brighton, United Kingdom er Grab med en gjennomsnittlig total kompensasjon på £105,591.