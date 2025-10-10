Dataforsker Lønn i Bridgewater, NJ

Hva er lønnen til en Dataforsker i Bridgewater, NJ? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Bridgewater, NJ er $107,000.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Bridgewater, NJ? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Bridgewater, NJ, er gjennomsnittlig total kompensasjon $107,000.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Bridgewater, NJ? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Bridgewater, NJ er Facebook med en gjennomsnittlig total kompensasjon på $398,500.