Dataforsker Lønn i Braga, Portugal

Hva er lønnen til en Dataforsker i Braga, Portugal? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Braga, Portugal er €38,448.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Braga, Portugal? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Braga, Portugal, er gjennomsnittlig total kompensasjon €38,448.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Braga, Portugal? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Braga, Portugal er Grab med en gjennomsnittlig total kompensasjon på €121,548.