Dataforsker Lønn i Bothell, WA

Hva er lønnen til en Dataforsker i Bothell, WA? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Bothell, WA er $121,250.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Bothell, WA? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Bothell, WA, er gjennomsnittlig total kompensasjon $121,250.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Bothell, WA? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Bothell, WA er ByteDance med en gjennomsnittlig total kompensasjon på $375,000.