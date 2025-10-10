Dataforsker Lønn i Bologna, Italy

Hva er lønnen til en Dataforsker i Bologna, Italy? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Bologna, Italy er €40,280.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Bologna, Italy? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Bologna, Italy, er gjennomsnittlig total kompensasjon €40,280.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Bologna, Italy? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Bologna, Italy er Grab med en gjennomsnittlig total kompensasjon på €121,548.