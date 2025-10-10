Dataforsker Lønn i Bloomfield, CT

Hva er lønnen til en Dataforsker i Bloomfield, CT? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Bloomfield, CT er $104,000.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Bloomfield, CT? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Bloomfield, CT er CVS Health med en gjennomsnittlig total kompensasjon på $210,000.