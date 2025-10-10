Dataforsker Lønn i Bern, Switzerland

Hva er lønnen til en Dataforsker i Bern, Switzerland? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Bern, Switzerland er CHF 95,065.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Bern, Switzerland? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Bern, Switzerland, er gjennomsnittlig total kompensasjon CHF 95,065.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Bern, Switzerland? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Bern, Switzerland er Grab med en gjennomsnittlig total kompensasjon på CHF 112,807.