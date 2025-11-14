Datavitenskaper Lønn i Bergamo, Italy

Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskaper i Bergamo, Italy er €32,811.

Hva er lønnen til en Datavitenskaper i Bergamo, Italy?

Hva er minstelønnen til en Datavitenskaper i Bergamo, Italy?

Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskaper i Bergamo, Italy, er gjennomsnittlig total kompensasjon €32,811.