Dataforsker Lønn i Belfast, United Kingdom

Hva er lønnen til en Dataforsker i Belfast, United Kingdom? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Belfast, United Kingdom er £32,447.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Belfast, United Kingdom? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Belfast, United Kingdom, er gjennomsnittlig total kompensasjon £32,447.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Belfast, United Kingdom? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Belfast, United Kingdom er Grab med en gjennomsnittlig total kompensasjon på £105,591.