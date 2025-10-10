Dataforsker Lønn i Baku, Azerbaijan

Hva er lønnen til en Dataforsker i Baku, Azerbaijan? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Baku, Azerbaijan er AZN 41,871.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Baku, Azerbaijan? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Baku, Azerbaijan, er gjennomsnittlig total kompensasjon AZN 41,871.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Baku, Azerbaijan? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Baku, Azerbaijan er Grab med en gjennomsnittlig total kompensasjon på AZN 235,187.