Dataforsker Lønn i Ashburn, VA

Hva er lønnen til en Dataforsker i Ashburn, VA? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Ashburn, VA er $156,000.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Ashburn, VA? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Ashburn, VA, er gjennomsnittlig total kompensasjon $156,000.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Ashburn, VA? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Ashburn, VA er Amazon med en gjennomsnittlig total kompensasjon på $284,000.