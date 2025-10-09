Hva er lønnen til en Dataforsker i Arizona City, AZ? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Arizona City, AZ er $85,000.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Arizona City, AZ? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Arizona City, AZ, er gjennomsnittlig total kompensasjon $85,000.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Arizona City, AZ? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Arizona City, AZ er Amazon med en gjennomsnittlig total kompensasjon på $250,000.