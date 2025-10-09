Dataforsker Lønn i Ankara, Turkey

Hva er lønnen til en Dataforsker i Ankara, Turkey? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Dataforsker i Ankara, Turkey er TRY 1,434,312.

Hva er minstelønnen til en Dataforsker i Ankara, Turkey? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Dataforsker i Ankara, Turkey, er gjennomsnittlig total kompensasjon TRY 1,434,312.

Hvilket selskap betaler mest for en Dataforsker i Ankara, Turkey? Selskapet som betaler mest for en Dataforsker i Ankara, Turkey er Grab med en gjennomsnittlig total kompensasjon på TRY 5,528,216.