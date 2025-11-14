Datavitenskaper Lønn i Allentown, PA

Hva er lønnen til en Datavitenskaper i Allentown, PA? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskaper i Allentown, PA er $125,000.

Hva er minstelønnen til en Datavitenskaper i Allentown, PA? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskaper i Allentown, PA, er gjennomsnittlig total kompensasjon $125,000.

Hvilket selskap betaler mest for en Datavitenskaper i Allentown, PA? Selskapet som betaler mest for en Datavitenskaper i Allentown, PA er Vanguard med en gjennomsnittlig total kompensasjon på $150,000.