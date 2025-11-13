Datavitenskaper Lønn i Aachen, Germany

Hva er lønnen til en Datavitenskaper i Aachen, Germany? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskaper i Aachen, Germany er €32,380.

Hva er minstelønnen til en Datavitenskaper i Aachen, Germany? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskaper i Aachen, Germany, er gjennomsnittlig total kompensasjon €32,380.

Hvilket selskap betaler mest for en Datavitenskaper i Aachen, Germany? Selskapet som betaler mest for en Datavitenskaper i Aachen, Germany er Grab med en gjennomsnittlig total kompensasjon på €115,362.