Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskap-leder i Utah, US er $206,500.

Hva er lønnen til en Datavitenskap-leder i Utah, US?

Hva er minstelønnen til en Datavitenskap-leder i Utah, US?

Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskap-leder i Utah, US, er gjennomsnittlig total kompensasjon $206,500.