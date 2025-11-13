Datavitenskap-leder Lønn i Taiwan

Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskap-leder i Taiwan er NT$1,484,675.

Hva er lønnen til en Datavitenskap-leder i Taiwan?

Hva er minstelønnen til en Datavitenskap-leder i Taiwan?

Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskap-leder i Taiwan, er gjennomsnittlig total kompensasjon NT$1,484,675.