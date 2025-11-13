Datavitenskap-leder Lønn i Santiago, Chile

Hva er lønnen til en Datavitenskap-leder i Santiago, Chile? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskap-leder i Santiago, Chile er CLP 47,655,894.

Hva er minstelønnen til en Datavitenskap-leder i Santiago, Chile? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskap-leder i Santiago, Chile, er gjennomsnittlig total kompensasjon CLP 47,655,894.

Hvilket selskap betaler mest for en Datavitenskap-leder i Santiago, Chile? Selskapet som betaler mest for en Datavitenskap-leder i Santiago, Chile er ByteDance med en gjennomsnittlig total kompensasjon på CLP 233,883,229.