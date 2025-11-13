Datavitenskap-leder Lønn i San Bruno, CA

Hva er lønnen til en Datavitenskap-leder i San Bruno, CA? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskap-leder i San Bruno, CA er $382,750.

Hva er minstelønnen til en Datavitenskap-leder i San Bruno, CA? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskap-leder i San Bruno, CA, er gjennomsnittlig total kompensasjon $382,750.

Hvilket selskap betaler mest for en Datavitenskap-leder i San Bruno, CA? Selskapet som betaler mest for en Datavitenskap-leder i San Bruno, CA er Facebook med en gjennomsnittlig total kompensasjon på $710,000.