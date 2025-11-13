Datavitenskap-leder Lønn i San Antonio, TX

Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskap-leder i San Antonio, TX er $177,600.

Hva er lønnen til en Datavitenskap-leder i San Antonio, TX?

Hva er minstelønnen til en Datavitenskap-leder i San Antonio, TX?

Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskap-leder i San Antonio, TX, er gjennomsnittlig total kompensasjon $177,600.