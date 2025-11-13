Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskap-leder i Saint Petersburg Metro Area, RU er RUB 7,445,019.

Hva er lønnen til en Datavitenskap-leder i Saint Petersburg Metro Area, RU?

Hva er minstelønnen til en Datavitenskap-leder i Saint Petersburg Metro Area, RU?

Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskap-leder i Saint Petersburg Metro Area, RU, er gjennomsnittlig total kompensasjon RUB 7,445,019.