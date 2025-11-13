Datavitenskap-leder Lønn i Rotterdam, Netherlands

Hva er lønnen til en Datavitenskap-leder i Rotterdam, Netherlands? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Datavitenskap-leder i Rotterdam, Netherlands er €92,537.

Hva er minstelønnen til en Datavitenskap-leder i Rotterdam, Netherlands? Selv om det ikke finnes en minstelønn for en Datavitenskap-leder i Rotterdam, Netherlands, er gjennomsnittlig total kompensasjon €92,537.

Hvilket selskap betaler mest for en Datavitenskap-leder i Rotterdam, Netherlands? Selskapet som betaler mest for en Datavitenskap-leder i Rotterdam, Netherlands er ByteDance med en gjennomsnittlig total kompensasjon på €219,667.