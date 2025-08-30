Regnskapsfører Lønn i Dhaka, Bangladesh

Den gjennomsnittlige totalkompensasjonen til en Regnskapsfører i Dhaka, Bangladesh er BDT 1,200,997.

Hva er lønnen til en Regnskapsfører i Dhaka, Bangladesh?

Hva er minstelønnen til en Regnskapsfører i Dhaka, Bangladesh?

