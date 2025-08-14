Regnskapsfører Lønn i Bombay, India

Hva er lønnen for en Regnskapsfører i Bombay, India? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Regnskapsfører i Bombay, India er ₹260,492.

Hva er minimumslønnen for en Regnskapsfører i Bombay, India? Selv om det ikke er en minimumslønn for en Regnskapsfører i Bombay, India, er den gjennomsnittlige totale kompensasjonen ₹260,492.

Hvilket selskap betaler mest for en Regnskapsfører i Bombay, India? Det høyest betalende selskapet for en Regnskapsfører i Bombay, India er Ernst and Young med en gjennomsnittlig total kompensasjon på ₹3,181,556.