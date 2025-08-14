Regnskapsfører Lønn i Birmingham, United Kingdom

Hva er lønnen for en Regnskapsfører i Birmingham, United Kingdom? Gjennomsnittlig total kompensasjon for en Regnskapsfører i Birmingham, United Kingdom er £33,694.

Hva er minimumslønnen for en Regnskapsfører i Birmingham, United Kingdom? Selv om det ikke er en minimumslønn for en Regnskapsfører i Birmingham, United Kingdom, er den gjennomsnittlige totale kompensasjonen £33,694.

Hvilket selskap betaler mest for en Regnskapsfører i Birmingham, United Kingdom? Det høyest betalende selskapet for en Regnskapsfører i Birmingham, United Kingdom er Ernst and Young med en gjennomsnittlig total kompensasjon på £27,980.